Ülilihtne tervisenipp – söö iga päev peotäis mandleid! Mis on mandlite 7 teaduslikult tõestatud ülikasulikku mõju kehale?

Mandlipuu viljas on valkjas seeme, mida katab pruunikas nahkjas kest ning ümbritseb koor, mille tugevus sõltub mandliliigist. Koor on kaetud tugeva kiulise kestaga, mis lõheneb mandli täiesti küpseks saades. Mandlid jaotatakse mõruks ja magusaks. Mõrumandel sisaldab mõningaid küllaltki mürgiseid aineid, mis muudavad maitse mõruks. Toksiliste ainete eemaldamise järel tehakse mõrumandlist mandliessentsi, mida kasutatakse maitsestamiseks näiteks alkoholitööstuses.



Söögiks kasutatakse magusa mandli liike ( Prunus amygdalus var. dulcis) ja kui räägitakse mandlist, siis peetaksegi tavaliselt silmas magusat mandlit. Ehkki enamasti tarbitakse kuivatatud mandleid, võib neid süüa ka värskelt, kui koor on roheline, krõmpsuv ja natuke vetruv. Mandlipuu on pärit Lähis-Idast, kuid Ameerika Ühendriigid on praegu maailma suurim mandlitootja ja Californias kasvatatakse enam kui 100 liiki mandleid.