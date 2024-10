Koer päästis oma perenaise elu. Anett: oli kurb ja piinarikas periood mu elus, ma ei näinud enam tunneli lõpus valgust

Kui Annett oli hilisteismeline, muutus tema diabeet rängaks, nii et kahel korral viis kiirabi noore neiu ketoatsidoosiga haiglasse. Ketoatsidoos on diabeedihaigel tekkida võiv üliohtlik seisund, mis võib kiire arstiabita lõppeda ka koomasse langemise ja surmaga. Annett pääses mõlemal korral eluga, kuid tema niigi haigusest räsitud organism oli saanud tugevalt kahjustada. „Arst ütles mulle, et kui kolmas kord peaksid veel sedasi siia sattuma, siis on juba dialüüsimasin ukse taga ootamas. Mu neerud olid ülesütlemisele lähedal.“ Dialüüs on neeruasendusravi neerupuudulikkusega inimestele, masin filtreerib haige verest välja jääkained ja liigse vedeliku. See on ajamahukas ja kurnav igapäevane protseduur.