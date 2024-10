„Tagasi mõeldes oli üks sümptom pärast söömist tekkinud raskustunne kõhus.“ Kairil diagnoositi soolevähk 43-aastaselt. Mida teada?

„Üldine enesetunne oli mul hea ja kuidagi haigena ma toona ennast tegelikult ei tundnud. Hiljem tagasi mõeldes olen aru saanud, et üks sümptomeid oli ka pärast söömist raskustunne kõhus, kuid kuna see polnud püsiv vaevus, siis ei osanud ma selles midagi halba karta,“ rääkis Kairi. Siiski märkas ta enne jõule, et väljaheite värv oli muutunud väga tumedaks ning oli märgata ka verd. Samuti jäi tunne, et sool ei tühjene normaalselt. Need saatuslikud sümptomid olid naisele aga tuttavad, sest ka Kairi isa oli soolevähki põdenud.