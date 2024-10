„Võib-olla on see üks nipp, miks ma stressi ei tunne.“ Populaarne treener Katrena Tenno oskab ka logelemist hinnata

Ma usun, et olen võrreldes keskmise eestlasega üleval tipus. Tänu oma treeneritööle liigun igapäevaselt väga palju ja ei piira end millegagi. Ma jälgin normaalset tasakaalustatud toitumist, ei mõõda ega kaalu toidukoguseid, ega jälgi kilokaloreid. Lähtun palju oma enesetundest. Kuna mu tööks on olla treener, on minu missioon olla teistele eeskujuks.