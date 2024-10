Mehed ja naised tajuvad valu erinevalt. Milliseid valuvaigisteid võiks eelistada?

Opioidid mõjuvad naistele teisiti

Kõige võimsamad kasutusel olevad valuvaigistid on sünteetilised opioidid, nagu morfiin ja fentanüül. On teada, et naiste organism reageerib opioididele halvasti, sest sünteetilised opioidid ühenduvad samade retseptoritega nagu endogeensed opioidid. Ühest küljest selgitab see seda, miks on opioidid ravimina tõhusad, aga ka seda, miks on sõltuvuse oht suur.