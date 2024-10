Kuidas aru saada, et sinu immuunsüsteem ei toimi nii, nagu peab? Soovitused, mis aitavad immuunsust toetada

Meie immuunsüsteem on eluliselt oluline kaitsemehhanism, mis aitab meil võidelda nakkuste ja haigustega. Mõnikord võib aga stressirohkem periood või muu ootamatus mõjutada selle süsteemi toimimist. Millised on märgid sellest, et immuunsüsteem ei toimi nii, nagu peab?