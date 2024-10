Meestele ja naistele sobivad erinevad hommikusöögid. Kuidas kohandada oma toiduvalikut, et langetada kaalu ja tõsta energiataset?

Sellised uuringud on tänuväärne panus naiste tervise ja heaolu edendamisse, sest seni on meeste ainevahetust uuritud märksa rohkem kui naiste oma.

2024. aasta oktoobris väljaandes Computers in Biology and Medicine avaldatud uuring viitab sellele, et hommikusöök mõjutab mehi ja naisi küllaltki erinevalt. Teadlased on leidnud, et meestele sobivad paremini süsivesikurikkad hommikusöögid, naiste ainevahetust toetavad paremini aga tervislikke rasvu sisaldavad hommikueined.