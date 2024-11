Viiruste hooaeg on käes! Just nii saad oma organismi veelgi efektiivsemalt kaitsta ja toetada

C-vitamiin, tuntud ka kui askorbiinhape, on üks enim tuntud ja kasutatud vitamiine, millel on oluline roll immuunsüsteemi toetamisel ja üldise tervise säilitamisel. See vesilahustuv vitamiin aitab kehal võidelda oksüdatiivse stressi ja vabade radikaalide vastu, tugevdades seeläbi organismi kaitsevõimet. Eriti oluline on C-vitamiin ajal, mil meie keha puutub kokku erinevate viiruste ja külmetushaigustega.

C-vitamiini kasulikkus immuunsüsteemile on laialdaselt tunnustatud. Erinevad uuringud on näidanud, et C-vitamiin aitab vähendada põletikuliste protsesside ulatust ning toetab organismi kaitset viiruste ja mikroobide leviku vastu. Näiteks põletike korral hingamisteedes võib C-vitamiin aidata hoida ära kopsude kahjustusi, mida põhjustavad tsütokiinide hüppeline tõus ja neutrofiilide kogunemine. Eriti suure koormuse all olevad inimesed, nagu sportlased või need, kes viibivad ekstreemsetes tingimustes, on kogenud, et C-vitamiin aitab leevendada külmetushaiguse sümptomeid ja ennetada viirushaigusi.

Inimkeha seda toota ei suuda

C-vitamiin on asendamatu, kuid kuna inimkeha ei suuda seda ise toota, tuleb seda omandada kas toidust või toidulisanditest. Vesilahustuva vitamiinina on C-vitamiini üks probleeme aga see, et suukaudselt tarvitatud ainest imendub enamasti kehasse vaid väike osa. Suurtes kogustes puhta C-vitamiini tarbimine võib tingida ka ebamugavustunnet soolestikus ja kõhulahtisust, mis muudab keha jaoks kasuliku aine vastuvõetamatuks. See on toonud kaasa vajaduse otsida paremaid lahendusi, mis võimaldaksid organismil omastada suuremaid annuseid ilma kõrvalmõjudeta.

Liposoomne C-vitamiin parandab imendumist

Üks viimaste aastate olulisemaid arenguid on liposoomse C-vitamiini kasutuselevõtt, mis parandab selle vitamiini imendumist. Liposoomne C-vitamiin, erinevalt traditsioonilistest tablettidest, suudab jõuda otse rakkudesse, tagades nii suurema biosaadavuse ja vältides seedetrakti ärritust.