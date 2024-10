„Pakkuda mulle torti on sama mis pähkliallergiaga inimesele pähkleid.“ Mari-Liis õppis tsöliaakia tõttu uutmoodi toituma

Kuidas meenutad aega, mis eelnes sinu erinevate tervisemurede põhjuse selgumisele?

Uhh, kui mõtlen tagasi 2016. aasta kevadele, kui mul tsöliaakia lõpuks diagnoositi, tulevad külmavärinad peale… See oli päris pingeline aeg. Olin mõnda aega tagasi alustanud uues töökohas ja stress oli kuude viisi laes. Muu hulgas oli mul eelnevalt diagnoositud ka ärritunud soole sündroom, mis, nagu hiljem olen kuulnud, kimbutab just väga kõrge stressitasemega noori naisi. Alles hiljem sain teada, et minu puhul ei olnud see diagnoos päris täpne, kuigi osa sümptomeid, nagu näiteks pidevad seedeprobleemid, ju klappisid.

Lisaks tekkisid sel kevadel mu põlvedele ja küünarnukkidele meeletult sügelevad väikesed punnikesed. Tegelikult oli neid ka varem olnud, aga kuidagi eriti hulluks läks olukord just sel ajal. Käisin perearsti juures, kes määras hormoonkreemi – seda kasutades punnid taandusid korraks, aga olid tagasi niipea, kui kreemituub otsas. Järjekordselt perearsti juures käies küsisin, et MIS see siis ikkagi on? Tuleks ju välja selgitada, millega tegu.

Suure lunimise peale sain saatekirja nahaarstile, kes vaatas mu verele kratsitud põlvi ja käsi ning teatas, et siin on silmaga näha, et nahahaigust siin pole, mingu ma allergoloogi juurde. Sinna enam saatekirja ei antud, läksin ise tasulisse. Allergoloogi juures tehti torketestid, sain teada, et olen allergiline kassi (seda teadsin ka varem), olmetolmu ja ristõieliste suhtes, kuid punnide kohta ei sõnagi…

Mis siis diagnoosi saamise teekonnal edasi sai?