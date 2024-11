„Täiskasvanud inimesena ei pea ju keegi emaga iga päev suhtlema.“ Psühholoog annab nõu, kuidas tulla toime keeruliste inimestega

Sõna „nartsissist“ Dagmar Ainsoole ei meeldi. „Tegelikult ei ole meil isiksusehäirete käsitluses head alust inimesi niimoodi mustvalgelt liigitada,“ ütleb psühholoog. Kui seni on diagnostiliste süsteemide järgi isiksusehäirete profiilid võrdlemisi kitsalt paika pandud, siis uuematest uuringutest on selgunud, et see pole mõistlik. Seda kinnitab ka Ainsoo enda erialane kogemus. „Ei ole päris nii, et on mingi grupp inimesi, kes tunnevad, mõtlevad ja käituvad kõik ühtemoodi, ja neile saab panna sildi, et nemad ongi nartsissistid,“ kirjeldab psühholoog.