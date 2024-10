Halloween’i ootuses. Millega seletavad psühholoogia uurijad inimeste armastust õudusfilmide vastu?

Hirm ei ole just meeldiv emotsioon ja tavaelus püüame teha kõik selleks, et hirmu tundmist vältida. Ent ometi on õudusfilmid ajast aega armastatud osa popkultuurist ning traditsiooniliselt hõivavad sügiseti need linateosed märkimisväärse osa kinode programmist. Filmistuudiod pingutavad, et varasemaid judinaid tekitavaid kassahitte ikka ja jälle üle trumbata. Mis on selle fenomeni taga, on huvitanud ka teadlasi. Siin on teooriad, mis püüavad selgitada selle nähtuse toimimismehhanisme. Hoiatuseks olgu öeldud, et õuduse tarbimise psühholoogia mõistmine võimaldab seda žanrit rohkem nautida.