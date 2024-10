Kõige nutikam tervise jälgija, mida seni kohanud olen

Kui sain teada, et saan testida Huawei Watch D2, olin üsna elevil, sest teadsin, et tegemist on kellaga, mis suudab jälgida kõiksugu terviseandmeid, ja see tundus mulle väga põnev.

Esimese asjana sain aga suure üllatuse osaliseks, sest Huawei Watch D2 disain on tõeliselt elegantne. Kui paljud teised tervise jälgimisele keskendunud nutikellad näevad randmel kohmakad välja ja väljaspool trennisaali neid väga kanda ei tahaks, siis D2 must ja minimalistlik välimus ei anna küll kuidagi märku sellest, et tegemist oleks spordikellaga.

See sobitub ideaalselt nii kontoririietuse kui ka nädalavahetuse trennivarustusega. Kella ekraan on suur ja selge ning kõik oluline on sealt ka päikese käes hästi näha. See sobib suurepäraselt igapäevaseks kandmiseks, olles samas sobilik isegi pidulikumateks puhkudeks. Lisaks on see kella kerguse tõttu eriti mugav, mistõttu unustasin tihti, et see mul üldse randmel oli.

Raske uskuda, aga tõsi

Teine üllatus tabas mind siis, kui kellaga lähemalt tutvust tegin ja avastasin, et Watch D2 näol on tegemist meditsiiniliselt sertifitseeritud vererõhumonitoriga, mis vastab Euroopa CE (MDR) meditsiiniseadmete nõuetele. Teadsin küll, et nutikellad vererõhku mõõdavad, aga see, et need suudavad mõõta niivõrd täpselt, oli tõesti üllatav.

Nimelt on Huawei D2 varustatud süsteemiga Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), mis võimaldab vererõhku pidevalt ja automaatselt mõõta kogu päeva ning öö jooksul. ABPM-süsteem teeb kindlatel ajavahemikel mõõtmisi, et pakkuda terviklikku ülevaadet vererõhu muutustest 24 tunni jooksul.

Videost on näha, kui vaevumärgatav vererõhu mõõtmine Watch D2-ga on:

