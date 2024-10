Millega arvestada toiduga reisimisel?

„Temperatuuril on tervisele ohtlike mikroorganismide elutegevuses väga suur tähtsus,“ kinnitab professor Mati Roasto Eesti Maaülikooli veterinaarse biomeditsiini ning toiduhügieeni osakonnast. Enamik mikroobe kasvavad tema sõnul hästi temperatuuril +20 °C kuni +25 °C, kuid nende kasv on võimalik temperatuurivahemikus +7 °C kuni +60 °C, mida nimetatakse ohutsooniks . Reisides tuleb valida sellised toidud, mille puhul ohutsoonis viibimine toidu ohutusele ja kvaliteedile nii kiiret mõju ei avalda, ning vältida väga kiiresti riknevat toitu.

Tasub ka teada, et korralikult kuumutatud toidu kuumsäilitamine peab toimuma vähemalt 63 kraadi juures. Kui soovitakse kuumutatud toitu säilitamiseks jahutada, peab jahutamine toimuma maksimaalselt paari tunni jooksul, mille järel tuleb söögikraam koheselt paigutada külmkappi. Külmkappide temperatuur peab olema reguleeritud soovitavalt maksimaalselt 4 kraadi juurde, sest paljude kiiresti riknevate toitude pakendile on säilitamistemperatuuriks märgitud 2–4 kraadi. Kiiremaks jahutamiseks on võimalik jagada toit väiksemateks portsjoniteks. „Jahutatud toidu taaskuumutamisel soovitan jälgida, et toidu sisetemperatuur saavutab vähemalt 75 kraadi ehk kord ohutsoonis viibinud toitu tuleb kuumutada kauem. Samuti tasub teada, et mõned neutraalse pH-ga mereannid (näiteks koorikloomad, jõe- ja merikarbid) riknevad ka ainult toatemperatuuril väga kiiresti, mistõttu võib neid ohutsoonis hoida vaid väga lühikest aega,“ ütleb Roasto.

Mida kauem viibib toit temperatuuri ohutsoonis, seda suurem tõenäosus on mikroorganismide plahvatuslikuks kasvuks. See ei toimu teadlase väitel kohe, sest ka mikroobid vajavad kasvuks aega, kuid väga kiiresti riknevate söökide viibimine toatemperatuuril üle paari tunni on piisav aeg, et sadadest bakteritest saab tuhandeid ning veel mitmete tundide möödudes juba kümneid tuhandeid. „See on probleem ka juhul, kui haigust tekitavad bakterid toidus puuduvad, sest miljonid toidu riknemist põhjustavad bakterid eritavad toitu oma elutegevuse produkte, mis tundlikemal tarbijatel võivad põhjustada nt seedehäireid,“ selgitab professor. „Kõige suuremas ohus on riskirühmade esindajad, nagu väikelapsed (alla viieaastased), eakad (üle 65-aastased), rasedad ning nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Igal juhul tuleb nende puhul vältida toidu kuumutamise, jahutamise ja säilitamise temperatuuri ning ajarežiimide rikkumist, ka toiduga rännates-reisides,“ lisab ta.