Arst selgitab: 3 põhjust, miks peaks jämesoolevähi uuringuid tegema varem, kui on riiklik sõeluuringu vanuselävi

Ta leiab, et on oluline tõsta inimeste teadlikkust sellest, et neil endal on võimalik kontrolli tulla ka varem ning nad ei pea tingimata ootama sõeluuringu kutset või sümptomide ilmnemist. Siinkohal nentis arst, kes on jämesoolevähiga patsiente opereerinud ja ravinud juba üle 20 aasta, et antud juhul on vale rääkida sellest, et üleskutse varem kontrolli tulla tekitab ebavajalikku ärevust, sest jämesoolevähi puhul on haiguse varajane avastamine vägagi oluline ning seda kinnitavad ka erinevad uuringud.