INTERVJUU | Molekulaarimmunoloogia professor selgitab, miks tekivad autoimmuunhaigused ja kuidas põletik on kahe teraga mõõk

Inimese organism on võimeline muutma haigustekitajaid kahjutuks enne, kui need saavad haigust põhjustada. Seda nimetatakse immuunsuseks. Kui haigustekitajad satuvad organismi, hakkab immuunsüsteem neid hävitama. See on hästi lihtne selgitus. Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi biomeditsiini osakonna juhataja, molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson räägib immuunsüsteemi toimimisest, inimese immuunsuse mõjutajatest ning selle toetamisest.