VESTLUSRING | Vägistajad jäävad karistuseta, sest naisi ei usuta, aga mehed on veendunud, et süsteem on naiste poole kaldu

Kelli oli sõbranna Liisi ja suurema seltskonnaga ühisel istumisel. Tegemist oli sõprade, sõprade sõprade ja tuttavatega. Seltskond oli kirju, aga ühise ülikooli taustaga. Jututeemad liikusid seinast seina ja õhkkond oli lärmakas ja lõbus. Mingil hetkel jõudis lauale ka mõni raskem jututeema. Näiteks seksuaalkuriteod ja koduvägivald, mida kommenteeris ka seltskonnas viibinud Margus, öeldes, et kui tänapäeva statistikat uskuda, peaks igas seltskonnas – ta luges ilmekalt kokku kohalolnud naised – viibima keegi, keda on ära kasutatud või pekstud. Seltskonnas oli naisi kokku kuus. Nende hulgast lisas Kertu, et luges kuskilt mingit uuringut, et inimesed mõtlevadki tänapäeval lugusid välja, et tähelepanu saada.