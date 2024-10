TAI: Tervishoiutöötajate palk suurenes tänavu oluliselt, enim võitsid arstid

Kogu Eesti mediaankuupalk oli 2024. aasta I kvartalis 1553 eurot ja see kasvas aastaga 9%. Arstide, õdede ja ämmaemandate ning hooldajate mediaanpalk kasvas seega Eesti mediaanpalgast kiiremini. Arstide mediaanpalk on Eesti mediaanpalgast 2,9 korda ja õdede-ämmaemandate mediaanpalk 1,5 korda kõrgem. Hooldajate mediaanpalk on Eesti mediaanist 45 euro võrra suurem.

„Kuigi paljudel tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut, on siiski töötajaid, kelle tasu märtsikuu kohta esitatud andmete põhjal jääb veel alla kehtestatud alammäära. See puudutab 21% (eri)arstidest, 32% õdedest-ämmaemandatest ja 55% hooldajatest. Ligi kolmandik alla alammäära tasustatud kõigist tervishoiutöötajatest töötavad erasektoris. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu,“ selgitas TAI vanemanalüütik Tiiu-Liisa Rummo.