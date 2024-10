Kas pakiautomaadi ekraan on räpane? Millal soodustavad palju katsutud pindadel elavad mikroobid terviseriski? Arst selgitab, kuidas püsida terve

Alustan kontori WCst, sest kes meist ei oleks kuulnud, et tualett on kõige mustem koht. Suures Tallinna kesklinna kontoris on eraldi nii meeste, naiste kui ka inva-WC. Valin proovide võtmiseks viimase, sest seda kasutavad nii mehed kui naised ja nii tundub asi võrdne. Esimene proovivõtukoht on WC-poti nupp, mis loogika järgi võiks olla üsna räpane. Vajutatakse ju nuppu enne kätepesu. Teiseks proovivõtukohaks on WC-ukse link. Taas ütleb loogika, et kui inimene on pärast tualeti kasutamist käed ära pesnud, võiks ukselink olla üsna puhas. Samas on uuringutes leitud, et ka WC-ukse link on üpris räpane. See tähendab, et kõik inimesed ei pese pärast tualetis käiku korralikult käsi.