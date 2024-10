Laevareisil süda paha ja pea käib ringi? Kogenud purser selgitab, mida merehaiguse vastu teha

Mille suhtes tähelepanelik olla

Purseri sõnul ei ole merehaigus tavaliselt ohtlik ja kaob iseenesest. Siiski on mõned olukorrad, kus tasub olla ettevaatlik. Näiteks kui merehaigus kestab mitu päeva ja on nii tõsine, et söömine ja vedeliku tarbimine muutuvad keeruliseks, võib tekkida vedelikupuuduse oht. Kui peapööritus muutub äärmuslikuks või tunned, et hakkad teadvust kaotama, võib see viidata aga hoopis muudele terviseprobleemidele, mis vajavad arstiabi. Mõnel inimesel võib aga tekkida harvaesinev seisund, kus kõikumistunne püsib isegi pärast merereisi lõppu. Kui sümptomid kestavad kauem kui paar päeva, tasub ka arstiga konsulteerida. Kui lisaks eelpoolnimetatud merehaigust iseloomustavatele sümptomitele tõuseb aga kõrge palavik, tasub kindlasti pöörduda laeva infolauda.