Karjumine järjekorras ette ei vii. Lastehaigla EMO õde: mõni tõstab häält, teine ropendab pahameelest liiga pika ooteaja üle

EMO-sse tullakse südamerahu saama

Riina nendib, et peamised põhjused, miks lapsevanemad esimeses järjekorras sammud EMO-sse seavad, on soov saada südamerahu, samuti teadmatus, kust abi otsida. „Ma mõistan, et kui laps jääb haigeks, teeb see vanemale suurt muret. Aga kui pole tegemist beebiga, võiks enne EMO-sse tulemist rahulikult läbi mõelda, mida on tehtud lapse seisundi parandamiseks, mida teha võiks ja mida vanem enda puhul samas olukorras ette võtaks,“ juhendab Riina. Olukordi, kus seda nõuannet pole järgitud, tekib üksjagu.