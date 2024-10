10 TERVISEKÜSIMUST | Rahakratt: vahel guugeldan vanade meeste lõtvade kannikate pilte ja vaatan neid motivatsiooni saamiseks

Mida rikkam olen, seda tervislikumaks on asi läinud. Päriselt ka! Alguses panin ikka ainult „parim enne ammu-ammu läbi“ kraami omale sisse ja pooltele praekartulitele taldrikul kallasin ohtralt lihamaitseainet peale, sest siis oli mulje nagu sööks päris praadi, kui silmad kinni einestada. Aga miljonärina ostan ma poest juba näiteks selliseid mune, mille munakollane on päriselt kollane, mitte nagu need soodsamad, mida varem sõin ja mille puhul ei saanud aru, kus valge lõppes ja kollane algas. Täna olen ma varasemaga võrreldes ikka päris normaalse tervise juures. Kodus mul tervisemurede jaoks peale plaastrite midagi polegi. Kord-kaks aastas võtan peavalu tabletti (need hetked, kui mõni ajakirjanik küsimusi saadab ja neile vastata palub) ja selle tablaka küsin ka mõnelt sõbralt, sest mul omal polegi. Kuna ma olen ikkagi juba auväärses eas ja sügavas elusügises mees (39-aastane), siis ega siin ei ole enam aega pilli häälestada - iga päev peab kontserdiks valmis olema!