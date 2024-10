10 TERVISEKÜSIMUST | Slackliner Jaan Roose: burksi sööma ei kipu ka siis, kui on väga kiire ja kõht on tühi

Pean oma elustiili pigem tervislikuks ning päris kõike sisse ei söö, et kõhtu täis saada. Pigem valin, mida söön, aga otseselt kaloreid, kindlaid toiduaineid ega vitamiine taga ei aja. Samas on mu töö selline, et toiduga väga pirtsutada ei saa, sest reisides on sageli kiire ning aega lõpmatuseni valida, mida süüa, ei ole. Aga kiirtoidukohta burksi sööma ikkagi pigem ei kipu ka siis, kui on väga kiire ja kõht on tühi.