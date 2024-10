Akrüülamiid toidus: kuidas vähendada praadimisega seotud riske?

Kõrgemaid akrüülamiidi sisaldusi on leitud süsivesikurikastest toitudest, näiteks kartulitoodetest (ennekõike friikartulid ja kartulikrõpsud), teraviljast valmistatud toodetest (valikpagari- ja saia-leivatooted, hommikusöögihelbed) ja kohvist. Seoses kohviga on asjakohane ka välja tuua, et akrüülamiid tekib kohviubade röstimisetapil ja kandub suures osas üle valmisjooki. Seejuures kaldub akrüülamiidi sisaldus olema kõrgem röstitud robusta kohviubades võrreldes araabika ubadega. Kõrgema akrüülamiidi sisaldusega on ka sigurit sisaldavad kohviasendajad ja viljakohvid.