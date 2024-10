Kuidas leevendada liigesepõletikku ja -valu ilma tugevate valuvaigistiteta?

Selge on see, et liigesevalu käes vaevlev inimene vajab normaalse igapäevaelu jätkamiseks leevendust oma valudele tunduvalt kiiremini. Seetõttu soovitavad ka arstid liigesehaiguste korral kasutada looduslikku alternatiivi põletikuvastastele ravimitele – boswellia-ekstrakt.

Kuidas toimib looduslik liigesevalusid leevendav ekstrakt?

Boswellia-ekstrakt saadakse Aasia viirukipuu vaigust, mille saamiseks tehakse puukoore sisse sisselõiked, et piimjas vaik välja voolaks. Viirukipuu on tuntud oma põletikuvastaste omaduste poolest ja seda kasutatakse traditsioonilises meditsiinis juba sajandeid.

Osteoartroosi korral on liigesevalu ja jäikuse peamiseks põhjuseks krooniline põletik. Boswellia-ekstrakt leevendab liigesevalu ja jäikust tänu selles sisalduvatele bioaktiivsetele ainetele. Need on bosvellhapped, mis pidurdavad põletikku tekitavate ainete tootmist organismis. Boswellia-ekstrakti kapslitega läbi viidud uuringud on veenvalt näidanud bosvellhapete tõhusust liigesepõletike puhul.