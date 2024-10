12 müüti antidepressantide kohta: mis on vale ja millel on tõepõhi all?

Vaimse tervise probleemidega seostub endiselt palju stigmat ja väärarusaamu, sellest tuleneb ka laialt levinud umbusk antidepressantide vastu. Sellel võivad olla tõsised negatiivsed tagajärjed. Need ravimid ei pruugi sobida kõigile ega olla ka iga depressiooni või ärevusehäirega inimese jaoks vajalikud, kuid on murettekitav, kui inimene loobub levinud väärarusaamade tõttu ravist, mis võiks teda aidata. Mida peaks teadma, et teha kaalutletud ja teadlik otsus? Siin on 12 levinumat müüti.