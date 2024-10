Kuidas erinevad kronoloogiline ja bioloogiline vanus? Doktor Mark Hyman selgitab, kuidas geenid meie vananemist mõjutavad

Katkend raamatust „Igavesti noor“:

Teie DNA, tuntud ka kui teie genoom. Igaühel meist on oma vanematelt päritud unikaalne geneetiline kood. Mõelge oma DNA-le kui arvuti riistvarale, mis kontrollib teie bioloogilisi funktsioone. Arvuti kasutab kahendkoodi, mis koosneb ühtedest ja nullidest. Olenemata sellest, kas kirjutate sülearvuti tekstitöötlusprogrammis või loote täieliku Matrixi-laadse virtuaalreaalsuse, on see kõik ühtede ja nullide kombinatsiooni tulemus. Teie DNA on eksponentsiaalselt keerulisem ja võimsam kui arvuti kodeerimine. Teie eluraamat on kirjutatud nelja ühendiga, mida nimetatakse nukleotiidideks ja mida tähistavad tähed A (adeniin), G (guaniin), C (tsütosiin) ja T (tümiin).