Milliseid hambaravi protseduure raseduse ajal ei tehta? Hambaarst selgitab, kuidas mõjutab rasedus suuõõne tervist

Rasedate gingiviit ehk igemepõletik ilmneb tavaliselt teisel trimestril ja põhjuseks on ema organismis toimuvad hormonaalsed muutused.

Oma suutervise eest alati eeskujulikult hoolt kandnud 27 aastane Helen avastas ühtäkki, et raseduse teise trimestri alguses hakkasid igemed hambapesu ajal veritsema ja läksid aeg-ajalt ka paiste. Helen pöördus oma hambaarsti poole ja sai teada, et tal on igemepõletik.