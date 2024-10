TAI: 2023. aastal olid suurimad haiglasse sattumise põhjused vereringeelundite haigused ja kasvajad

Päevaravi patsientide arv kasvas nii lastel kui täiskasvanutel

Päevaravi lõpetanuid oli kokku 103 018, neist 9281 olid 0-14 aastased lapsed. Muutused võrreldes 2022. aastaga on vastavalt 9,3% ja 22,3% (2022 vs 2021 olid need muutused veel suuremad: 11,5% ja 39%).