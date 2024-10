Teva käivitab Eestis MTÜ-de toetamise programmi

Praeguseks on farmaatsiaettevõte Teva seda programmi läbi viinud juba enam kui kümnes riigis üle maailma. 2024. aastal alustati programmi elluviimist ka Eestis, Lätis ja Leedus. Rahvusvahelise programmi ja toetuste peamine eesmärk on propageerida inimlikku lähenemist tervishoiule, toetades nende organisatsioonide tööd ja üksikprojektide läbiviijaid, kes toovad tervishoidu südamesoojust, mõjutavad positiivselt patsientide elu ja heaolu ning toetavad nende perekondi ja hooldajaid.

„Meie missioon on „Inimlikult tervise eest hoolitseda“ ja geneeriliste ravimite valdkonna liidrina me mitte ainult ei ole pühendunud uuenduslike ja kvaliteetsete ravimite pakkumisele, vaid ka leiame, et empaatia, inimlikkus, austus ja kaastunne on haiguste vastu võitlemise lahutamatu osa. On tehtud mitmeid uuringuid, mis kinnitavad hea emotsionaalse seisundi positiivset mõju taastumisprotsessile.