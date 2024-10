„Mõtle oma kehast kui Ferrarist!“ Pikaealisuse eksperdid loevad üles tegevused, mida nad tervisliku vananemise nimel väldivad

Igapäevaelus on oluline keskenduda tegevustele, mis aitavad sul ka tulevikus tegeleda oma hobidega, mida armastad. Näiteks, kui oled suur reisifänn, peaksid tegelema oma liikuvuse arendamisega, et saaksid ka vanemas eas probleemideta liikuda. „Asi ei ole mitte lihtsalt elule aastate lisamises, vaid selles, et sinu aastates oleks rohkem elu,“ ütleb geriaater dokor Aileen Pangilinan.