Kuidas lugeda toitumisalast teavet toidupakenditel?

Kuidas lugeda toitumisalast teavet?

Meie toitumisvajadused on erinevad, sõltudes terviseseisundist, vanusest, soost ja energiavajadusest. Toitumisalane märgistus võimaldab valida tooteid, mis sobivad meie vajaduste ja eesmärkidega. Näiteks täiskasvanule, kes soovib vähendada soola tarbimist vähem kui 5–6 grammini päevas (maksimaalne toiduga saadav soola kogus täiskasvanu kohta ei tohiks ületada 6 grammi päevas), on toidu märgistuse mõistmine väga oluline.

Toitumisalane teave esitatakse 100 grammi või 100 milliliitri toote kohta. Selle info põhjal on tarbijal kõige lihtsam erinevate toodete toitainelist sisaldust võrrelda. On tootjaid, kes märgivad pakendile ka info portsjoni/tarbimisühiku kohta, kuid see ei ole kohustuslik. Portsjoni või tarbimisühiku suurus esitatakse toitumisalase teabe vahetus läheduses.

Märgistusel võib toitainete sisaldus olla esitatud ka protsentides päevastest võrdluskogustest 100 g või 100 ml toote või ka ühe portsjoni/tarbimisühiku kohta. Toiduga saadava energia ja toitainete koguse väljendamine võrdluskoguse protsendina aitab edasi anda toote olulisust energia ja toitainete allikana päevase toiduratsiooni taustal. Keskmise täiskasvanu päevane energiavajadus on 2000 kcal ja selle järgi on arvestatud ka keskmised päevased võrdluskogused. Näiteks Pealinna peenleiva pakendil on toitumisalase tabeli all toodud välja, et iga viil (36g) sisaldab keskmiselt 90 kcal ehk 4% päevanormist, 0,4 g rasva ehk 1% päevanormist, suhkrut 1,9 g ehk 2% päevanormist jne.