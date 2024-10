Kuidas mõjutab füüsiline kontakt sinu tervist? Siin on mitu head põhjust, miks oma partnerit rohkem puudutada

Puudutus on tervislik

Analüüsi käigus vaadati 212 uuringu tulemusi ning hinnati, kuidas mõjub vaimsele ja füüsilisele tervisele puudutamine või selle puudumine. Ootuspäraselt leiti, et füüsiline kontakt toetab meie tervist väga mitmel moel. Näiteks selgus, et puudutusel on positiivne mõju unekvaliteedile ning füüsiline kontakt parandab meie igapäevast energiataset.