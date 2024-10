Miks tekib põiepõletik ja kuidas selle sümptomeid leevendada?

Kusepõiepõletikul on niivõrd iseloomulikud sümptomid, et neid on raske teiste tervisehädadega segi ajada. Allpool on välja toodud levinumad, mis aga ei pruugi esineda kõik korraga:

põletustunne;

valu urineerimisel;

survetunne või valu alakõhus;

sage pissihäda, kuid uriini eritub vaid vähesel määral;

tume ja/või ebameeldiva lõhnaga uriin.

Hea uudis on aga see, et kõigist ebamugavustest hoolimata aitab õigeaegne ja asjakohane ravi neid sümptomeid efektiivselt leevendada ning tagab kiire paranemise.

Mis on põiepõletiku põhjused?

Põiepõletik võib esineda naistel igas vanuses ja ka lapsed ei ole sellest haigusest vabad. Enamikul juhtudel põhjustavad põiepõletikku soolestikus elutsevad Escherichia coli bakterid.

On oluline mõista, et kusepõiepõletiku ehk tsüstiidi teket võivad soodustada mitmed tegurid. Neist levinum on kindlasti külmetamine. Samuti võib põiepõletiku riski suurendada ebapiisav vedelikutarbimine. Vedelike vähene tarbimine ei tekita piisaval hulgal uriini, mis aitaks kahjulikke baktereid välja uhada.

Raseduse ajal võib suurenenud surve kusepõiele takistada põie täielikku tühjenemist, luues jääkuriinist bakteritele soodsa kasvukeskkonna. Lisaks võib aktiivne seksuaalelu suurendada põiepõletikku nakatumise tõenäosust.

Millised on arstide soovitused põiepõletiku vältimiseks?

Arstide sõnul on põiepõletiku ennetamisel keskne roll külmetumise vältimisel, mis on üks peamisi haiguse põhjustajaid. Kuid loe ka teisi soovitusi:

Väldi külmetamist

On oluline riietuda ilmastikuoludele vastavalt ja vältida külmal pinnal istumist.

Jälgi vedeliku tarbimist

Samuti on tarbitava vedeliku hulk väga tähtis. Jälgi, et tarbiksid piisavalt hulgal vedelikku, et tagada küllaldast uriini tootmist. Just see aitab välja uhtuda kahjulikud bakterid.

Pööra tähelepanu toidule

Lisaks tuleks piirata liigset suhkrutarbimist, mis võib samuti mõjutada põie tervist.

Seksuaalhügieen on oluline

Aktiivne suguelu võib samuti suurendada põiepõletikku nakatumise riski, mistõttu on seksuaalhügieen äärmiselt oluline.