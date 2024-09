TERVISEUUDIS | Tartu Ülikooli Kliinikumi terviseteenused on nüüd Tallinnas kättesaadavamad

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensi sõnul on Tallinnas ravitööd tegevate töötajate ühistesse ruumidesse kolimist pikalt oodatud. „Kliinikumi meestekliinik, geneetika ja personaalmeditsiini kliinik, sealhulgas harvikhaiguste kompetentsikeskus ning sporditraumatoloogia keskus on seni asunud Tallinna erinevates asukohtades. Ülemiste City Tervisemajas saime aga tuua Kliinikumi teenused pealinnas ühise katuse alla, parandades nii patsientide ravitingimusi kui ka töötajate töötingimusi. Et Kliinikumi teenused on mõeldud kõikidele Eesti elanikele, võimaldab uues Tervisemajas vastuvõttude avamine senisest rohkematel inimestel saada osa ülikoolihaigla teenustest,“ lausus ta.

Uues 9450 m² Tervisemajas hakkavad patsiente vastu võtma ligikaudu 25 teenusepakkujat enam kui 250 spetsialistiga. Nende seas on ka Tartu Ülikooli Kliinikum, kelle jaoks on tegemist uusima ja ühtlasi suurima esindusega väljaspool Tartut.

„Soovime targas linnas tegutseva terviselinnakuna olla atraktiivne ka välismaalastele, seda nii teenusepakkuja kui ka õpi- ja töökeskkonnana. Võttes arvesse, et Ülemiste tervisekompleks on üks suuremaid ja kiiremini arenevaid erakapitali rahastatud terviselinnakuid ning innovatsioonikeskuseid siinses piirkonnas, ei jää see tõenäoliselt märkamatuks ka kaugematele talentidele,“ lausus Pärnits.

Ülemist Cityt arendava Mainor ASi juhatuse esimehe Kadi Pärnitsa sõnul pakub Ülemiste City 5-minuti linnana kõike vajaminevat lühikese jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel, seda ka tervishoiuteenuste ja -tehnoloogiate osas. „Tervisearenduse projekti keskmes on ennetav tervishoid ja mugav ligipääs terviseteenustele, mis ühtib tänapäevaste linnaplaneerimise põhimõtetega, kus esikohal on kogukonna mugavus ja heaolu. Ülemiste City tervisearendused juhinduvad Tartu Ülikooli loodud 3x3 tervisemudelist, mille järgi toimuvad linnaku tervisesekkumised indiviidi, ettevõtte kui keskkonna tasandil ja seda nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse tervise edendamiseks. See muudab Ülemiste City veelgi atraktiivsemaks nii ettevõtetele kui ka töötajatele, kes hindavad siinset terviklikku ja elujõulist linnakeskkonda,“ selgitas ta.

Lisaks Tartu Ülikooli Kliinikumile hakkavad uues majas tegutsema näiteks Tallinna Eriarstikeskus, SYNLAB, BENU Apteek, MediPunkt, Dr. Tomson Perearstikeskus, VM Arstiteenused, Perekliinik, Valvekliinik, Ülemiste Füsioteraapiakliinik, Terviseuuringud, Med4U, Reio Vilipuu Taastusravikliinik, Heal Kliinik, Ortopeedia ja Füsioteraapia, Margot Eimla Pereteraapia, Therapium füsioteraapiakeskus, Roseni Hambakliinik, Valeo Med, PSI Laste ja noorukite psühhiaatria keskus, Meie Pereteraapia Keskus ning Ülemiste Psühhiaatriakeskus.

„Valminud tervisemaja pole pelgalt suur meditsiinihoone, vaid selle hoolikalt läbimõeldud arhitektuur peegeldab linnaku pühendumust tervisele ja heaolule. Avar, keskkonnasõbralik ja inimkeskne arhitektuurilahendus on motiveerivaks töökeskkonnaks ning pakub silmailu ka linnapildis,“ märkis Pärnits. „Nagu ka mitmes teises Ülemiste City hoones, kasutatakse uues Tervisemajas liikuma kutsuvate treppide lahendust, mis tähendab, et iga korrus treppidel on rikastatud terviseteemalise kunstiteosega.“

Von Baeri Tervisemaja on projekteeritud koostöös What If OÜ-ga, hoone arhitektuurse lahenduse on koostanud Apex Arhitektuuribüroo OÜ, sisearhitektuuri Studio Argus OÜ ning maastikuarhitektuurse lahenduse Tajuruum OÜ. Ehituse peatöövõtjaks on OÜ Fund Ehitus ning rahastajaks SEB ja Luminori pankade sündikaat.

Ülemiste City on Baltimaade suurim ärilinnak, mida arendavad Mainor Ülemiste ja Technopolis Ülemiste. Linnaku 30 hektaril on välja ehitatud 167 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. See on koduks ligi 500-le ettevõttele ning töö-, õpi- ja elukeskkonnaks ligi 17 000-le inimesele.