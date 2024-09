TERVISEUUDIS | Tomat – tubli sõber sinu südamele. Kui palju peaks tomateid sööma, et vähendada kõrgvererõhktõve tekkimise riski?

Möödunud aasta lõpus ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology avaldatud uuringus leiti, et tomatid ja tomatipõhised tooted võivad mängida rolli kõrge vererõhu ennetamisel ja ohjamisel. Tomat, populaarne vili maavitsaliste sugukonnast, sisaldab rohkelt kaaliumi – mineraalainet, mis aitab alandada vererõhku, vähendades naatriumi mõju organismis. Tomatil on võtmeroll paljudes südametervist toetavates dieetides, sh kuulsas Vahemere dieedis. „Tomatid on üks enim söödavaid, laialdaselt kättesaadavaid ja taskukohasemaid köögivilju kogu maailmas,“ ütles uuringu kaasautor Rosa María Lamuela-Raventós, Barcelona ülikooli toitumis- ja toiduohutuse uuringute instituudi direktor.