Ei vasta tõele, et skisofreeniahaige on ohtlik ja vägivaldne. Psühhiaater selgitab haiguse olemust ja ravi

Mõnikord saab inimese käitumise järgi aru, et midagi on temaga halvasti, ta on rahutu ning on näha, et miski häirib teda. Inimene ise võibolla ei oskagi välja tuua, mis teda segab või mainib ainult unetust ja isutust. Vahel on esiplaanil veendumused, mis reaalsusele ei vasta, näiteks, et maffia jälitab teda. Psühhoosis aju hakkab ümbritsevast juhuslikke seoseid looma, näiteks märkama musti autosid sarnaste numbrimärkidega, mis justkui jälitavad, samuti kahtlaseid isikuid. Jõudu kogub mõte, et terve Eesti tegeleb tema jälitamisega ning vahel seostatakse ka psühhiaatriakliinikusse toomist maffia katsega inimest vaigistada või kõrvaldada. Selliseid ebareaalseid veendumusi nimetatakse luulumõteteks.