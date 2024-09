Korduvkasutatav veepudel puutub päeva jooksul kokku paljude haigustekitajatega. Milline puhastamine eemaldab bakterid, milline mitte?

Vesi ju ei määri

Sageli arvatakse, et kui pudelis on vesi, ei pea seda pesema, sest vesi ei ju määri, või et piisab pudeli kergest loputamisest. Veepudel on soodne keskkond bakterite ja muude elusorganismide vohamiseks, mis jäävad pudeli pinnale biokirmena alles ka pärast loputamist. „Biokirme ehk bakterirakkude struktureeritud kooslus võib tekkida nii plastist kui ka klaasist pinnale,“ kinnitab Roasto.