Miks aina nooremad inimesed jämesoolevähki haigestuvad? Millal teha peitveretesti? Arst selgitab

Soolevähi puhul ei ole haigusel varajases staadiumis sageli mingeid sümptome. Arsti juurde jõutakse tavaliselt siis, kui on tekkinud kaebused. Paraku võib siis olla tegemist juba kaugemale arenenud haigusega, mis muudab ravi keerukamaks ja vähem tulemuslikumaks.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg-vanemarst Indrek Seire sõnul diagnoositakse Eestis iga viies jämesoolevähi juhtum juba kaugsiiretega ehk liiga hilja. „Varakult avastatud soolevähk on aga väga hästi ravitav – tõenäosus, et patsient saab täiesti terveks, on koguni 95%,“ rõhutas dr Seire, lisades, et jämesoolevähki on uuringute abil lihtne avastada. Arst soovitas regulaarselt teha näiteks peitveretesti, mis on kättesaadav kõigile kas perearsti või SYNLABi kaudu.

Soolevähk suguvõsas

Dr Seire lisas, et Eestis kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule igal aastal ligi 80 000 60-68-aastast inimest. Sõeluuringus osalemine on tasuta, seda ka ravikindlustuseta inimestele.

„Tänu sõeluuringutele on paljud inimesed saanud varakult oma haigusele jälile ja ka täiesti tervistunud. Soolevähi sõeluuringu käigus on võimalik avastada ja eemaldada juba kasvajaeelseid seisundeid, nii ei jõua pahaloomuline kasvaja üldse välja arenedagi. Seega toimib sõeluuring ka profülaktiliselt. Hoolimata sellest, et sõeluuringutes osaleb aasta aastalt järjest rohkem inimesi, on Eesti jämesoolevähi elulemus seni madalam kui Euroopas keskmiselt. See on selge märk, et meil avastatakse jämesoolevähk liiga hilja,“ tõdes dr Seire.

Tema hinnangul peaks peitveretestidega alustama oluliselt varem – 45-aastaselt. Alternatiiviks on koheselt teha endoskoopiline jämesooleuuring e. koloskoopia. Kui esimene koloskoopia on korras, on järgmine uuring vajalik alles kümne aasta pärast.

Kui lähisugulastel on esinenud soolevähki, peaks tähelepanelik olema juba veelgi varem - alates 40ndast eluaastast. Soovitatav on kord aastas teha peitveretest või iga viie aasta tagant koloskoopia. Koloskoopia käigus saab enamasti kohe eemaldada ka võimalikud vähieelsed muutused.