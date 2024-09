Kuidas hormoonid sinu und mõjutavad ja mismoodi neid häkkida, et saaksid paremini magada?

Arvan, et võtsin omaks üldise halvustava suhtumise, et küll ma magan tagantjärele. Valitses mentaliteet, et „uni on nõrkadele“ ja „magan siis, kui olen surnud“. See toetas minu lähenemist, et kelle asi see on? Ausalt öeldes on mul enda arvates praegugi sellest unepuudusest tingitud järelmõjud, sest kortisooli (tõuse ja mine) tase on mul päeva ajal madal, ja kui ma pole hoolas, võib kortisool kõrgele tõusta öösel, kui ma seda ei taha (peagi selgitan, mida kortisool teeb).