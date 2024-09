„Käisin ise lapsi süstimas, vahel mitu korda päevas.“ Emade kogemuslood, kuidas leida diabeediga lapsele nii oluline tugiisik

Hetkel, mil laps saab diabeedi diagnoosi, muutub kogu pere elu täielikult. Lisaks muule tekib ka olukord, kus lapsel on võimalik lasteaeda või kooli minna vaid tugiisiku olemasolul. Kahjuks on Eestis keeruline leida nii tugiisikut kui ka vastavat rahastust. Oma kogemust on valmis jagama kolm vaprat Eesti naist.