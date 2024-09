Dementsus on paremini välditav, kui oleme siiani arvanud. 14 võimalust, kuidas dementsuse riski vähendada

Maailma ühes vanimas ja mainekamas meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud uuringus leiti, et 14 dementsuse riskiteguri kõrvaldamise, ravimise või vähendamisega saab edasi lükata või üldse ära hoida peaaegu 50% ülemaailmsetest dementsuse juhtumitest.

Maailma ühes vanimas ja mainekamas meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud uuringus leiti, et 14 riskiteguri kõrvaldamise, ravimise või vähendamisega saab edasi lükata või üldse ära hoida peaaegu 50% ülemaailmsetest dementsusjuhtumitest. Nende riskitegurite vähendamine ja ennetav ravi õigel ajal võivad mängida meie tervise säilitamisel suuremat rolli, kui on tavaks olnud arvata. Erinevate dementsuse liikide, näiteks Alzheimeri tõve riski vähendamine on maailma elanikkonna vananedes tähtsam kui kunagi varem.