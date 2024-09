Milline on parim viis liha kuumtöötlemiseks?

Küpsetamiseks on soovitav kasutada spetsiaalseid klaasist, silikoonist või keraamilisi küpsetusnõusid, millest ei eraldu toitu kahjulikke aineid.

Lihatooteid saab vahel osta ka plastkarbis või küpsetuskotis, mida võib otse ahju panna. Sel juhul peab olema tootel märgis, et kannatab kuumutamist ja/või märgistus kraadide kohta. See karp või kott on teistmoodi plastist, sulamistemperatuur on palju kõrgem kui tavalisel pakendil. Kui sa ei leia konkreetseid juhiseid kasutamise kohta ahjus (nt „oven-safe“ koos temperatuurivahemikuga; „toode on küpsetuskotis“), ära karpi ega kotti koos toiduga ahju pane.

Grillimine on kuumtöötlemise meetod, mille käigus küpsetatakse toitu otse avatud tule või kuumade süte või kuuma pinna kohal. See meetod annab toidule iseloomuliku suitsuse maitse ja krõbeda tekstuuri. Jälgida tuleb, et liha pealispind liiga suure kuumuse tõttu kõrbema ei läheks, samas kui liha seest endiselt tooreks jääb. Liha ja kala kõrbemisel võivad tekkida tervisele ohtlikud ühendid PAH (polüaromaatsed süsivesinikud) ja HCA. Nende sisaldust mõjutavad küpsetamisel või grillimisel toote rasvasisaldus, küpsetamisaeg ja temperatuur ning kaugus kuumaallikast. Seetõttu grilli madalamal temperatuuril ja väldi rasva tilkumist sütele või lahtisele tulele. Siinkohal ei kehti vanasõna „Kõrbenud toit on kõhurohi“.

Keetmine on lihtne kuumtöötlemisviis, mis tagab ohutu ja tervisliku toidu. Peale selle, et keetmise tehnikaga jäävad lihatükid mahlased, hävivad keemistemperatuuril ka ohtlikud mikroorganismid. Arvestama peab, et kui keedunõu on väga suur, siis keeduvedelikus liha peaks maha jahutama kiiresti, et vältida aeglast jahtumist. Soovituslikult tuleks suuremad tükid jahutada kas veevannis või jaotada väiksematesse nõudesse ümber, et jahtumisprotsessi kiirendada.