VAATA või KUULA | Naistearst lükkab ümber günekoloogiliste kasvajatega seonduvaid müüte

Günekoloog Helen Vahar räägib, mida naised tegelikult tahavad günekoloogiliste haiguste kohta teada. Lisaks toob ta välja, millised on peamised günekoloogilised vähid, mida naistel diagnoositakse, missugused on kõige varasemad kasvajate sümptomid, millele naised peaksid tähelepanu pöörama, milline roll on HPV-l günekoloogiliste vähkide tekkes ja mis on need peamised põhjused, miks naised günekoloogi juures käimist väldivad või edasi lükkavad.