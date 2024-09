Viis armastatud köögivilja, mida on palju tervislikum süüa toorena kui küpsetatult. Mida see sulle annab?

Mõned viljad vajavad enne söömist kuumutamist, et kehal oleks neid lihtsam seedida. Tänu kuumutamisele saab organism rohkem vitamiine kätte näiteks tomatitest, spinatist, lillkapsast ja porgandist. On ka selliseid vilju, mida ei pea üldse kuidagi kuumutama, sest neis sisalduvad toitained on meile kättesaadavad ka küpsetamata viljades, ning kuumutamine võib hoopis toitainete sisaldust vähendada.