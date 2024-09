VAATA või KUULA | Ettevõtja Avo Hein: pärast insulti muutus kõik, aga enamasti saan asjad tehtud

Avo ellusuhtumine ja tegutsemine on suurepärane näide sellest, kuidas optimism ning taastusravile pühendumine ja igas olukorras parima nägemine nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele kasuks tuleb. Mees tunnistab, et tal on keeruline ennast riidesse panna või mõnda muud esmapilgul nii lihtsat ja tavalist asja teha, kuid ta tuleb toime. „Ajapikku on elus värve juurde tulnud ning keha ja ka vaim on leppinud või siis harjunud teadmisega, et see on elukestev protsess. Keha kohaneb ja inimene õpib teisiti elama. Praegu saan pea kõigega ise hakkama, aga muidugi on tuhandeid pisiasju, millega ei tule toime nii, nagu peaks. Kõik on aga võimalik, kui on motivatsiooni ja inimene vaeva näeb – niisama ei juhtu midagi,“ räägib Avo.