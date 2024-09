Kurbus, viha, šokk, häbi... Kuidas tulla toime partneri truudusetusega? Sammud, mis soodustavad tervenemist

Psühhoterapeut Virginia Gilbert, kes on spetsialiseerunud reetmise traumaga tegelemisele, tõdeb, et oma tunnete eitamine on ekstreemne reaktsioon traumale. „Oma tunnetele selgete nimetuste andmine ja erinevate emotsioonide tundmine aitab reaalsusega kontakti saada ja lubab truudusetust protsessides edasi liikuda.“ Psühhoterapeudi kindel soovitus on reaalsust tunnistada, selle asemel, et juhtunut pisendada ja vägisi edasi liikuda. „Parim viis reetmise traumast paranemiseks on aktsepteerida juhtunut, teha selgeks piirid ja panna paika edasine tegevusplaan konsulteerides professionaaliga.“