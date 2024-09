TREND | Meestele muutub ilu eest hoolitsemine aina olulisemaks. Mis on brotox?

Ajalooline seisukoht, et mehed ei pea hea välimuse säilimise nimel pingutama ning igasse kortsu on kirjutatud üks ajajärk elukaarest, on domineerinud pikalt. Kuid maailm on muutunud ja seda on teinud ka meeste iluhoiakud. Uus normaalsus on see, et ka mees kannab oma välimuse eest hoolt. Kliiniku Monmediq plastika- ja rekonstruktiivkirurgia arst-resident dr Rait Bessonov avab meeste ilumaailma eelistusi.