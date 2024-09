Tervis kannatab, aga sõbrad ei lase alkoholist loobuda? „Nad ütlesid, et kui asi oleks alkoholis, oleks ka nende enesetunne kehv“

Teet otsustas alkoholist loobuda peamiselt tervislikuma eluviisi nimel. „Nii vaimse kui ka füüsilise tervise parandamiseks otsustasin, et alkoholil pole minu elus enam kohta,“ selgitab mees. Tänaseks on möödunud kaks aastat ja tagasi vaadates tundub, et loobumine oli väga lihtne. „Kui otsuse vastu võtsin, siis teadsin, et ongi kõik ja rohkem lihtsalt ei tarbi.“