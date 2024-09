„Snooze“ nupu vajutamine muudab su terveks päevaks uniseks. Nipid, kuidas end äratuse edasilükkamisest võõrutada

Sinulgi on komme ärkamist 9 minuti kaupa edasi lükata? Kahjuks pole teadlastel, kes und uurivad, sulle häid uudiseid. Uneuurijad on välja selgitanud, et „snooze“-nupu kasutamine mitte ainult ei lõhu su tervislikku unerütmi, vaid muudab su terveks päevaks uniseks. Mida siis teha? Meil on mõned head nipid varuks.