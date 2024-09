Parasiidid ja viirused külmikus? Ekspert selgitab, kas külmutamine ikka hävitab marjadel pesitsevad haigustekitajad

Sügiseste marjade ja viljade hooaeg on täies hoos ja turuletid on täis pohli, jõhvikaid, hiliseid kultuurmustikaid ja ploome, mida on hea talvekuudeks sügavkülma panna. Kõige mugavam on turult või metsast toodud marjad kodus otse karpi valada ja külmikusse tõsta. Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto selgitab, miks see pole hea mõte.